Üsküdar’da istinat duvarı kaydı: 2 apartman boşaltıldı

Olay, akşam saatlerinde, Zeynep Kamil Mahallesi Doktor Fahri Atabey Caddesi'ndeki meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binaların arasında bulunan istinat duvarı kaydı. İhbar üzerine olay yerine polis, zabıta ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin istinat duvarı ve bitişiğinde bulunan binalarda yaptığı incelemeler sonucu, 4'er katlı 2 apartman tedbir amaçlı boşaltılırken, 7 dükkanın da mühürlenmesine karar verildi. Tahliye edilen dairelerde oturanların bir kısmı yakınların evlerine gittiği, bir kısmının ise otellere yerleştirileceği öğrenildi.

Polis ve zabıta ekipleri bölgede, binaların önüne demir bariyerler çekerek önlem alırken, binalar hakkındaki kesin karar, yapılacak detaylı inceleme ve kontrollerin ardından netlik kazanacak.