Üsküdar’da Kur’an kursunda yangın! ’Bir anda yanmaya başladı’

Giriş Tarihi: 30.9.2025 16:44

Üsküdar'da 2 katlı ahşap Kur’an kursunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen bazı öğrenciler hastaneye götürüldü.

Korkutan yangın, saat 14.30 sıralarında Valide-i Atik Mahallesi Çinili Sokak'ta 2 katlı ahşap binadaki Kur'an kursunda bilinmeyen nedenle çıktı. Yangın, binanın ahşap olması nedeniyle büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi. Öğrenciler tahliye edildi. Sağlık ekiplerinin çalışmalarında dumandan etkilendiği belirlenen öğrenciler ambulansla hastaneye kaldırıldı.

'BİR ANDA YANMAYA BAŞLADI'

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Yan binada oturan Ozan Yılmaz, "Bir anda yanmaya başladı. Simsiyah dumanlar yükseldi. Aşağıya indik. İtfaiye ve polisler geldi. Şu an her şey kontrol altında. Yaralanan kimse olmadı" dedi.

