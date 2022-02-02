Üsküdar’da maganda dehşeti! ‘Doğan ağabeyin selamı var’ deyip öldüresiye dövdüler!

İstanbul'un göbeğinde işinden evine giden vatandaş, magandalar tarafından öldüresiye dayak yedi. Olay geçtiğimiz gün akşam saatlerinde meydana geldi. Muharrem Tekdal aracıyla iş yerinden çıkarak ikametine geldi.
Aracı parkettiği sırada kimliği belirsiz iki kişi Muharrem Tekdal'ın yanına yaklaşarak bir anda saldırmaya başladı. Kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbeler sonrası kanlar içerisinde kalan Tekdal, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırganlar kayıplara karıştı.
ÖLDÜRESİYE DAYAK KAMERALARA YANSIDI
Hastanede tedavi altına alınan Muharrem Tekdal, uğradığı saldırı sonrası burnunda ve elmacık kemiğinde kırıklar meydana geldiği tespit edilirken vücudunun çeşitli yerlerinden yara aldığı belirlendi. Saldırı sonrası şikayetçi olan Tekdal ifadesinde saldırı sırasında sokağında güvenlik kamerası olduğunu, saldırganların kaçarken sokaktan geçen bir araca bindiklerini aracın plakasından kolaylıkla bulunabileceğini söyledi.
'DOĞAN AĞABEY'İN SELAMI VAR'
Muharrem Tekdal ifadesinin devamında 2 şahsın kendisine saldırdıkları sırada 'Doğan ağabeyin selamı var' dediklerini, bu kişinin dükkanında işletmecilik yaptığını ve kirayı verdiği için şikayetçi olduğundan dolayı husumetli olduklarını söyledi. Saldırya uğrayan Muharrem Tekdal'ın ortağı Cengiz Yeşilyurt skandal olayı SABAH'a anlattı.
Üsküdar balıkçılar çarşısında balık dükkanları olduğunu söyleyen Yeşilyurt, 'Dükkanı biz işletiyoruz ve bizde başkasına alt işletme olarak verdik. İşletmeye verdiğimiz kişiler ödeme yapmadığı için haciz işlemi başlattık. Bu hacizden dolayı ismi geçen Doğan T., isimli kişi Muharem'in dükkanına gelerek tehdit ve hakaretlerde bulundu. Ödeme yapılmayınca kanuni hakları korumak adına alt işletmecinin tahliyesi için hukuki yollara başvurduk.' diye konuştu.
'DÜKKANA ÇÖKMEYE ÇALIŞIYORLAR'
Bu kişilerin kendilerine çökmeye çalıştığını ifade eden Cengiz Yeşilyurt, 'Dükkan işletmeciliğine adeta çökmeye çalışarak ödeme yapmadılar. Devamında ise geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Muharrem Tekdal iş yerinden evine giderken kimliği belirsiz iki kişinin saldırına uğradı. ortağım ölümden döndü.
Baskı ve saldırılarla ekmek kapımızı almaya çalışıyorlar. Muharrem'in şuan yüzünde ağır şişlerle birlikte elmacık kemiğinde ve burnunda kırıklar olduğu tespit edildi. Saldırganlar ve azmettiricilerin cezalandırılması için hukuk mücadelesi başlattık. Bu kişilerin bir an önce tespit edilip yargılanmalarını istiyoruz' dedi.