Üsküdar’da maganda dehşeti! ‘Doğan ağabeyin selamı var’ deyip öldüresiye dövdüler!

Üsküdar balıkçılar çarşısında balık dükkanları olduğunu söyleyen Yeşilyurt, 'Dükkanı biz işletiyoruz ve bizde başkasına alt işletme olarak verdik. İşletmeye verdiğimiz kişiler ödeme yapmadığı için haciz işlemi başlattık. Bu hacizden dolayı ismi geçen Doğan T., isimli kişi Muharem'in dükkanına gelerek tehdit ve hakaretlerde bulundu. Ödeme yapılmayınca kanuni hakları korumak adına alt işletmecinin tahliyesi için hukuki yollara başvurduk.' diye konuştu.