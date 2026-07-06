Üsküdar’da narkotik baskını: Torbacılar pes dedirtti! Uyuşturucu satışlarını ajandaya not almışlar...

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyonlara kararlılıkla devam eden İstanbul Emniyeti; Üsküdar İlçesi Mehmet Akif Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yapılan bir adrese baskın düzenledi. U.B. (23), O.O.Y. (32) ve Y.M.O.Y. (37) isimli üç kişi "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan dolayı yakalanarak gözaltına alındı.

Uyuşturucu madde satıcılarının, uyuşturucu satış kayıtlarını ajandaya not aldıkları ortaya çıktı. Ajanda ele geçirildi. Paketler içerisinde satışa hazır halde uyuşturucu maddeler buzdolabı, elbise dolabı ve yatak bazasının altında bulundu.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Adreste yapılan detaylı aramalarda; 101 paket satışa hazır halde Marihuana maddesi, 500 gram pakete preslenmiş halde Marihuana maddesi, kavanozlar içerisinde 900 gram Marihuana maddesi, 47 paket satışa hazır halde Kokain maddesi, paketlenerek satışa hazır hale getirilen uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan bir hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 106 bin 800 lira nakit para, uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan bir cep telefonu ve uyuşturucu satış kayıtlarının tutulduğu ajanda ele geçirildi.

Adreste toplamda bir kilo 816 gram uyuşturucu madde bulundu. Üç suç ortağı yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İkisi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Haber Girişi Hande Erdem - Editör