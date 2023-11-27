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Giriş Tarihi: 27.11.2023 03:24

Üsküdar'da otomobilin el frenini çekmeyi unuttu; altında kalarak hayatını kaybetti

Üsküdar'da el frenini çekmeden otomobilini park eden Fikret Elmas(42), iddiaya göre indikten kısa süre sonra  hareket eden otomobili durdurmaya çalışırken, aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

DHA
Üsküdar’da otomobilin el frenini çekmeyi unuttu; altında kalarak hayatını kaybetti

Olay, Kısıklı Mahallesi Bestekar Şevki Bey Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Fikret Elmas, 34 YH 2837 plakalı otomobilini sokak üzerinde el frenini çekmeden park ederek araçtan indi. Otomobilin hareket ettiğini gören Fikret Elmas(42), otomobilin önüne geçerek durdurmak istediği esnada otomobilin altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Elmas'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri kendi aracının altında kalarak hayatını kaybeden sürücü Elmas'ın cansız bedenini bulunduğu yerden çıkarttı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarından sonra Elmas'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

YAKINLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ
Kendi kullandığı otomobilin altında kalarak hayatını kaybeden Fikret Elmas'ın yakınları, haber aldıktan sonra olay yerine geldi. Elmas'ın hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları, olay yerinde gözyaşlarına hakim olamadı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.(DHA)

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Üsküdar'da otomobilin el frenini çekmeyi unuttu; altında kalarak hayatını kaybetti
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