Üsküdar’da panik anları: Metrobüsün motor kısmı alev aldı!

Yangın, saat 07.50 sıralarında Acıbadem durağındaki metrobüste çıktı. Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde ilerleyen metrobüsün motor kısmından dumanlar yükseldi. Durumu fark eden şoför, aracı durdurarak yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.