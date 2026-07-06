Üsküdar’da uyuşturucu operasyonu!1 kilo 816 gram madde ele geçirildi: 2 tutuklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 1 Temmuz'da Üsküdar ilçesi Mehmet Akif Mahallesi'nde 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçu ile ilgili şüpheli şahısların yakalanması ve suçların önlenmesine yönelik çalışmalar yürütüldü. Yapılan inceleme ve araştırmalar kapsamında, uyuşturucu madde satışı yapıldığı değerlendirilen bölgede gerçekleştirilen fiziki takipte şüpheli şahısların koordineli şekilde hareket ederek uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilirken; yapılan operasyonla birlikte U.B. (23), O.O.Y. (32) ve Y.M.O.Y. (37) isimli şahıslar yakalandı.