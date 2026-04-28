Dolandırıcıların son kurbanı 75 yaşındaki adam oldu! 165 gram altın ve 3 milyon 500 bin TL’sini elleriyle teslim etti...

Üsküdar'da ikamet eden 75 yaşındaki memur emeklisi H.A.'nın telefonu 4 Nisan günü çaldı. Arayan kişi kendisini önce polis olarak tanıttı. Konuşmalarda yaşlı adama 'hakkınızda bir terör soruşturması var ancak biz bu soruşturmada sizin masum olduğunuzu biliyoruz. Çalışmalarımızın sağlıklı yürümesi ve sizin zarar görmemeniz için evinizdeki değerli eşyalarınızı ve paranızı güven altına almalıyız' dedi.

ELLERİYLE MİLYONLARI TESLİM ETTİ

Yaşlı adam başta söylenenlere inanmasa da telefon konuşması ilerledikçe ikna oldu. Yaklaşık 3 saat süren konuşmanın ardından yaşlı adam evine gelen dolandırıcılardan birine 165 gram altın ve 3 milyon 500 bin lira parayı teslim etti. Elleriyle milyonları teslim eden yaşlı adam kısa bir süre sonra dolandırıldığını anlayıp polise başvurdu.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Ekipler ilk olarak parayı almaya giden 22 yaşındaki R.Ö.'yü gözaltına aldı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheli B.C. ise geçtiğimiz gün gözaltına alınıp tutuklandı.