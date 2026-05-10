Haberler Yaşam Haberleri Üst geçitte korkunç ölüm: Asansörden çıkmaya çalışırken demirler arasında sıkıştı!
Giriş Tarihi: 10.05.2026 19:22 Son Güncelleme: 10.05.2026 19:37

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaya üst geçidindeki asansörü kullanan Seymen Gürcis (24), iddialara göre asansör bozulunca kendi imkanlarıyla çıkmaya çalışırken kabinin hareket etmesiyle demirlere sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Gürcis'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mimar Sinan Bulvarı'nda bulunan Hüseyin Genç Yaya Üst Geçidi'ndeki asansörü kullanmak isteyen Seymen Gürcis (24), henüz belirlenemeyen nedenle asansör kabini ile dış koruma demirleri arasında sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gürcis'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Gürcis'in cesedi, incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

KAPIYI AÇARAK ÇIKMAYA ÇALIŞMIŞ

Öte yandan, hayatını kaybeden Gürcis'in, asansörün arızalanmasının ardından otomatik kapıyı açarak dış bölümden inmeye çalıştığı, bu sırada asansör kabininin hareket etmesi sonucu dış koruma demirleri arasında sıkıştığı iddia edildi.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
