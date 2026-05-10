Üst geçitte korkunç ölüm: Asansörden çıkmaya çalışırken demirler arasında sıkıştı!

Mimar Sinan Bulvarı'nda bulunan Hüseyin Genç Yaya Üst Geçidi'ndeki asansörü kullanmak isteyen Seymen Gürcis (24), henüz belirlenemeyen nedenle asansör kabini ile dış koruma demirleri arasında sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.