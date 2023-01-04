Usta tamburi Sadun Aksüt son yolculuğuna uğurlandı

TÜRK musikisinin usta sazendelerinden tamburi Sadun Aksüt, bir süredir rahatsızlığı sebebiyle tedavi gördüğü hastanede 90 yaşında hayatını kaybetti. Aksüt, dün Maçka'daki İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Devlet Konservatuvarı'nda gerçekleştirilen törenle son yolculuğuna uğurlandı. İTÜ Konservatuvar Müdürü Prof. Dr. Ali Tüfekçi, "Onlardan sanatın yanında musiki ahlakını, insanlığa dair zarafeti ve estetiği aldık" dedi. Aksüt, düzenlenen törenin ardından öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.
150 ŞARKI, 30 İLAHİ
Sanat hayatı boyunca 60 saz eseri, yaklaşık 150 şarkı ve 30 ilahinin yanı sıra aralarında Tambur Metodu, 500 Yıllık Türk Musikisi Antolojisi, Türk Musikisinin 100 Bestekârı'nın da bulunduğu birçok kitaba imza atan Sadun Aksüt, ayrıca TRT İstanbul Radyosu emekli sanatçılarındandı. Aksüt, yarım asra yakın eğitim hayatında yüzlerce öğrenci yetiştirdi.