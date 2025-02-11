Ustaların gözü önünde çaldılar: Taş yağmuruna tutuldular! Hırsızlar inşaat alanlarını hedef aldı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, başkentte 11 farklı inşaat alanından Playwood, iskele demiri ve benzeri malzemeleri çalan hırsızlara yönelik geniş çaplı operasyon düzenledi.

İNŞAAT USTALARININ GÖZÜ ÖNÜNDE ÇALDILAR

Şüphelilerin, ikişer ya da üçer kişilik gruplar halinde hareket ettikleri ve sık sık değişen açık kasa ile kapalı kasa kamyonetler kullandıkları tespit edildi. Hırsızlar, inşaat ustaları çalışırken hızla Playwood ve iskele demirlerini çalarak olay yerinden kaçtı. Ancak bir inşaat alanında hırsızlık yaparken fark edilen şüpheliler, işçiler tarafından taş yağmuruna tutuldu.

POLİSTEN EŞ ZAMANLI BASKIN

Ankara ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.