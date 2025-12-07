Üsteğmen motor kazasında can verdi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Uluslararası İpekyolu üzerinde motosikletin kontrolünü kaybeden Üsteğmen Yusuf Çürüttü (28) tarlaya uçtu. Çürüttü, olay yerinde yaşamını yitirdi. Muş'un Korkut İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Kablan ise makam odasında bakım yaptığı silahının ateş alması sonucu hayatını kaybetti. Kablan için uğurlama töreni düzenlenerek özgeçmişi okundu ve dualar edildi. Elif Kablan, eşinin naaşına sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Öte yandan Antalya'da, eşi Gürsel Doğan (47) ile tartıştıktan sonra evden çıkan Hatice Doğan'ın (39) kullandığı cip, sulama kanalına uçtu. Gürsel Doğan, eşinin cesedi sulama kanalından çıkarılırken, "3 çocuğum var, ne diyeceğim" diye feryat etti.