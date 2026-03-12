Usulsüz kredi operasyonunda 12 kişi tutuklandı

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Muratpaşa Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ile Pazarcılar Odasında yapıldığı değerlendirilen usulsüzlüklere yönelik operasyon düzenlendi. Antalya merkezli olmak üzere 5 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 84 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

MAL VARLIKLARINA EL KONUYDU

Operasyon kapsamında suça konu olduğu değerlendirilen yaklaşık 75 milyon TL değerindeki tapulara ve satışı gerçekleştirilen mal varlıklarına el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3'ü serbest bırakılırken, 69'u hakkında adli kontrol kararı verildi. 12 kişi ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyona ait görüntüler ise kamuoyuyla paylaşıldı.