Haberler Yaşam Haberleri Usulsüz kredi operasyonunda 12 kişi tutuklandı
Giriş Tarihi: 12.03.2026 16:57

Usulsüz kredi operasyonunda 12 kişi tutuklandı

Antalya merkezli 5 ilde Muratpaşa Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ile Pazarcılar Odasında yapıldığı iddia edilen usulsüzlüklere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 84 şüpheliden 12’si tutuklandı. Yaklaşık 75 milyon TL değerindeki tapu ve mal varlıklarına el konuldu.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Usulsüz kredi operasyonunda 12 kişi tutuklandı
  • ABONE OL

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Muratpaşa Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ile Pazarcılar Odasında yapıldığı değerlendirilen usulsüzlüklere yönelik operasyon düzenlendi. Antalya merkezli olmak üzere 5 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 84 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

MAL VARLIKLARINA EL KONUYDU

Operasyon kapsamında suça konu olduğu değerlendirilen yaklaşık 75 milyon TL değerindeki tapulara ve satışı gerçekleştirilen mal varlıklarına el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3'ü serbest bırakılırken, 69'u hakkında adli kontrol kararı verildi. 12 kişi ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyona ait görüntüler ise kamuoyuyla paylaşıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Usulsüz kredi operasyonunda 12 kişi tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz