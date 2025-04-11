Usulsüz vatandaşlık ağı deşifre edildi: 3 milyon 750 bin dolar kamu zararına 11 tutuklama

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik, Dolandırıcılık ve Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde hiç inşaatı başlamamış ya da sadece temeli atılmış projelerin yüksek bedellerle satılmış gibi gösterildiği, sahte uzmanlık raporları ve banka dekontları kullanıldığı belirlendi.

3 MİLYON 750 BİN DOLAR KAMU ZARARI

Söz konusu yöntemlerle toplam 15 işlemde, 3 milyon 750 bin dolar dövizin yurda girmemesiyle kamunun zarara uğratıldığı tespit edilen soruşturmada toplamda 77 kişinin usulsüz olarak Türk vatandaşlığı kazandığı ve gayrimenkul satışları kapsamında ülkeye toplamda 3 milyon 750 bin dolar döviz girişi olması gerekirken, muvazaalı satışlar dolayısıyla bu paranın Türkiye piyasasına girmediği tespit edildi.

11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İstanbul ve Tekirdağ'da gerçekleştirilen 15 işlemde 12 şüpheli tespit edildi. Soruşturma kapsamında tespit edilen 12 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Şüphelilerden biri savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken 11 şüpheli ise sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.