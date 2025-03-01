Usulsüzlükler tek tek çıkıyor: 9 ayda doğrudan teminle 35 milyon TL harcamışlar

DEM partili Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız, Rojda adlı sanatçıya Akdeniz İlçesinde 4 milyon TL yakın konser verdirmesi şok etkisi yarattı. DEM Partili Akdeniz Belediye yönetiminin yaptığı dikkat çeken harcamalar, kayyım tarafından tek tek tespit ediliyor. Terör örgütüyle iltisakı nedeniyle tutuklanan ve yerine kayyım atanan Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız'ın 9 aylık görev süresince ihale yerine doğrudan teminle yandaş firmalara kaynak sağladığı, yine kayyım döneminde ortaya çıktı.

'İHALE AÇMADI YANDAŞA, DOĞRUDAN TEMİN'

9 ayda ihale açmak yerine doğrudan teminle toplam 35 milyon TL'yi aşan kaynağı yandaşa aktaran DEM'li Hoşyar Sarıyıldız ve yönetiminin, sürekli aynı firmalara piyasanın çok üstünde organizasyon işlerini vermesi de bomba etkisi yarattı. DEM'li Sarıyıldız döneminde tanıtım ve organizasyon adı altında düzenlenen festivallere toplam 17 Milyon TL'yi aşkın ödeme yapılması kamuoyunda büyük tepki çekti.

AKDENİZ'DE DİKKAT ÇEKEN ROJDA DETAYI; ROJDA KONSERİNE YAKLAŞIK 4 MİLYON VERİLMİŞ

DEM Partili Akdeniz Belediye Başkanı Sarıyıldız tarafından 'Akdeniz Barış ve Kültür Festivali' kapsamında yine doğrudan teminle Rojda adlı sanatçıyı yaklaşık 4 Milyon TL bedelle getirdiği ortaya çıktı. Rojda'nın konser ücreti piyasa değerinin katbekat üstünde bir bedel ile doğrudan temin yöntemi kullanılarak yandaş firmalara usulsüzce DEM Partili yönetim tarafından aktarıldığı gözler önüne serildi.

'YEREL SANATÇILARA 1,5 MİLYON TL'

Yine 'Akdeniz 1. Bağlarbaşı İncir Festivali' adı altında yerel sanatçılara yapılan ödeme dudak uçuklattı. Festival kapsamında yine doğrudan teminle yandaş organizasyon firmasına yerel sanatçılar Kadir Çat ve Özlem Taner için 1,5 milyon TL ödeme yapıldığı kayıtlarda ortaya çıktı.