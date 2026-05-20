Utanıp sakladığı koluyla dünyayı dize getiriyor

Konya
'da bir ortaokulda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan paralimpik sporcu Abdullah Ilgaz (28) Fas
'ta düzenlenen Dünya Para Atletizm Rabat 2026 Grand Prix'inde yüksek atlama T47 kategorisinde 1.95 metre ile altın madalyaya uzandı. Abdullah, önümüzdeki günlerde İsviçre'de düzenlenecek yarışlarda da boy gösterecek. Doğuştan sol kolu engelli olarak dünyaya gelen Abdullah Ilgaz'ın hayatı, ortaokulda ampute futbolla tanışınca değişti. Üniversite yıllarında yüksek atlamada Türkiye Şampiyonlukları ile Grand Prixlerde birincilikler elde eden Ilgaz, 2021 yılında Avrupa üçüncülüğü, 2022 yılında İslam Oyunları 2'ncisi oldu. Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda erkekler T47 yüksek atlama finalinde 1.98 metrelik atlayışıyla 22 yıllık Avrupa rekorunu kırmayı başaran Ilgaz, geçtiğimiz yıl Fas'ta düzenlenen Dünya Para Atletizm Grand Prix 3. Ayak Yarışmalarında altın madalya kazanarak Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Yeni Delhi 2025 Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda erkekler yüksek atlama T47 kategorisinde 2.08'lik atlayışıyla Avrupa rekoru kırdı. Fas'ta düzenlenen Dünya Para Atletizm Rabat 2026 Grand Prix'inde yarışan Ilgaz, yüksek atlama T47 kategorisinde 1.95 metre ile altın madalyanın sahibi oldu.