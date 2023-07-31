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Giriş Tarihi: 31.7.2023 09:42 Son Güncelleme: 31.7.2023 09:43

Ütü Ne Kadar Elektrik Harcar? Ütü 1 Ayda Ne Kadar Elektrik Yakar?

Ütü elektrik tüketimi her zaman merak konusu olmuştur. Ütüler, yaşam alanlarının vazgeçilmez küçük ev aletleri arasında kabul edilir. Giyeceklerdeki kırışıklıkların yok edilmesi için ütülere ihtiyaç vardır. Ütünün elektrik faturasına etkisini öğrenmek için de kullandığınız ütünün özelliklerini bilmeniz gerekir. Ütü elektrik tüketimi, ütünün en temel özelliği arasında kabul edilir. Tüketiciler bu kapsamda ihtiyaçlarına uygun ütü tercihi yapmalıdır.

Ütü Ne Kadar Elektrik Harcar? Ütü 1 Ayda Ne Kadar Elektrik Yakar?

Ütü elektrik tüketimi, ütünün marka ve özelliklerine göre değişir. Elektrikli ev aletlerinde de enerji tasarruf teknolojisi kullanılmaktadır. Ütünün aylık elektrik tüketim miktarı bilindiğinde daha bilinçli bir kullanım süreci yaşanabilir. Ütü modelleri, ısıtma özelliği olduğundan diğer elektrikli ev aletlerine nazaran daha fazla elektrik harcayabilir. Günümüz teknolojisinde düşük enerji sarfiyatlı ürünleri de bulabilirsiniz.

Ütü Elektrik Tüketimi

Genel anlamda, ısınan ve soğutma özelliği olan elektrikli ev aletlerinin daha fazla enerji sarfiyatı yaptığını söyleyebiliriz. Buradan yola çıkarak ütüler diğer elektrikli ev aletlerine nazaran daha fazla elektrik tüketir.

Ütü modelleri genellikle 1000 ila 2400 watt enerji tüketimine sahiptir. Ay içinde toplam 12 saat ütü kullanıldığı düşünülürse 24 kWh enerji tüketildiği görülür. 2023 yılı için belirlenen elektrik tüketim bedeli 1,48 TL ile 2,22 TL arasında değişir. Buradan hesaplanarak ütünün aylık elektrik faturasına yansıması 35,52 TL ile 53,28 TL arasında olacaktır.

Ütü Ne Kadar Elektrik Harcar?

Ütülerin enerji sarfiyatının çok yüksek olduğu düşünülür. Fakat ütülerde kullanılan son teknoloji ile bu durumun önüne geçilmiştir. Birçok marka, piyasaya çıkardığı ütü modelleri ile enerji tasarrufu kapsamında reklam yapmaktadır. Ütünün güç durumu, özellikleri ve buna benzer özellikler, doğal olarak ütünün tükettiği enerji miktarını da etkilemektedir. Genel anlamda son teknoloji ile üretilen modeller hemen hemen aynı enerji tüketimine sahiptir.

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Ütü Ne Kadar Elektrik Harcar? Ütü 1 Ayda Ne Kadar Elektrik Yakar?
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