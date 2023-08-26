Ütü Neden Buhar Vermez? Ütü Buhar Delikleri Nasıl Açılır ve Neyle Temizlenir?

Kıyafetlerin ve ev tekstili ürünlerinin ütülenmesini sağlayan ev aletlerinden olan ütüler buhar üretme fonksiyonuna sahiptir. Bu aletlerin buhar üretme fonksiyonları sayesinde kırışıklıkları daha kolay bir şekilde açtığı bilinir. Ancak kazanlı ütü buhar vermediği zaman bu soruna yol açan temel nedenlerin neler olduğu araştırılır. Dolayısıyla ütü neden buhar vermez, buhar delikleri nasıl açılır diyenlere bu durumun nedenleri ile çözümlerinden söz edilmelidir.

Ütü Neden Buhar Vermez?

Ütüleme işleminin yapılmasını sağlayan ve kumaşların kırışıklıklarını düzeltmeye yarayan kızgın demir araca ütü adı verilir. Bu elektrikli ev aletinin taban kısmında ise delikler mevcuttur. Ürünün tabanındaki delikler de ütünün ürettiği buharın çıkış yapmasını sağlar. Böylelikle çeşitli kıyafetler ile kumaşların kırışıklıkları daha kolay bir şekilde açılabilir. Ancak bir ütü buhar vermediği zaman bu duruma yol açan belli başlı nedenlerden söz edilebilir. Bu bağlamda "Kazanlı ütü buhar vermiyor, neden olabilir?" sorusunu yanıtlayan hususlar şu şekilde sıralanmalıdır:

Buharlı ütünün su haznesinde yeterli seviyede su bulunmaması durumunda ürünün buhar vermemesi olasıdır.

Ütünün uzun süreli kullanımında taban kısmında kir ve kireç birikebilir. Buna bağlı olarak buhar delikleri tıkandığı zaman ütünün buhar vermemesi söz konusu olur.

Bu ev aletinin düşük sıcaklıkta çalıştırılması durumunda da ütünün buhar üretmemesi mümkündür.

Ütü Buhar Delikleri Nasıl Açılır?

Bir ütünün buhar üretmeme sorununun çözülmesi için ilk olarak bu duruma yol açan faktörün belirlenmesinde fayda vardır. Dolayısıyla öncelikle ütünün su haznesinde yeterli seviyede su olup olmadığı kontrol edilmelidir. Eğer haznedeki suyun minimum seviyesinde olduğu görülürse ütüye su takviyesi yapılması gerekir. Yine ürünün düşük sıcaklıkta çalıştırılması nedeniyle buhar üretmediği düşünülüyorsa sıcaklığın artırılması önerilir. Bu durumda ütünün sıcaklık ayarı düğmesinin buhar işareti olan kısma kadar çevrilmesinde fayda vardır. Ancak ütünün buhar üretmemesinin temel nedeni buhar deliklerinin tıkanması ise uygulanması gereken adımlar aşağıdaki gibidir:

Ütünün en düşük sıcaklık ayarında bir süre boyunca çalıştırılması gerekir. Böylelikle ürünün tabanının ısınması sağlanır. Ütünün tabanı en düşük sıcaklık ayarında çalıştırılarak ısıtılırken bir yandan da bir kase temiz su ile temizlik bezi hazırlanır. Eğer mevcutsa hazırlanan temizleme suyunun içine bir miktar bulaşık deterjanı veya doğal temizleyici damlatılabilir. Ütünün elektrik bağlantısı kesildikten sonra taban kısmının hazırlanan temizlik suyuyla silinmesi mümkündür.

Yukarıda aşamaları sıralanan işlem uygulandığı zaman ütünün buhar deliklerindeki kireç ve kirin temizlenmediği görüldüğü takdirde farklı bir yönteme başvurulabilir. Bu durumda ilk olarak ütünün maksimum sıcaklık ayarına getirilerek çalıştırılması gerekir. Daha sonra ürünün buhar işlevinin kapatılması önerilir. Ütünün buhar fonksiyonu kapatıldıktan sonra bir kağıt havlu veya bez üzerinde gezdirilmesi yeterlidir. Bu işlem tamamlandığında ütünün buhar deliklerindeki inatçı kir ve kirecin giderildiği görülür. Uygulama aşamaları açıklanan iki ayrı yöntemle de buhar üretmeme sorunu çözülemeyen bir ütünün ise yetkili servise götürülmesinde fayda vardır.