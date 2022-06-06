Üveit Nedir? Gözde Üveit Hastalığı Neden Olur, Nasıl Geçer, Belirtileri Ve Tedavisi Nasıldır?

Göz çeşitli tabakalardan oluşan, bizim ayırt edemeyeceğiz kadar incelikleri olan bir organdır. Beş duyu organımızdan biri olarak da bildiğimiz göz aynı zamanda hassaslığı ile de oldukça dikkat ve özen ister. Peki, göz hastalıklarından üveit nedir? Üveit hastalığı ile ilgili en çok merak edilen soru olan üveit hastalığı neden olur sorusu ve merak edilen detaylar için detaylara geçelim.

Üveit Nedir?

Üveit, gözde bulunan orta tabakanın yani uvea tabakasının iltihaplanmasıdır. Aynı zamanda göz iltihabı çeşitlerinden biri olarak da bilinir. Gözün ortasında bulunan uvea tabakası üç bölümden oluşur ve bu üç bölgede meydana gelen iltihaplar üveit olarak karşımıza çıkar. Burada dikkat edilmesi gereken nokta ise üveite sadece bu üç uvea bölgesinin iltihaplanması değil retina ya da jel tabakanın iltihaplanması şeklinde de karşılaşılacağıdır.

Üveit Hastalığı Neden Olur?

Gözde meydana gelen iltihapların birden çok nedeni olabilmektedir. Üveit hastalığının nedeni kesin olarak bilinmemekle beraber üveite neden olacak durumlar aşağıdaki gibidir;

Daha önce üveit geçirmiş olmak

Bazı kanser tipleri (lenfoma)

Göz yaralanması,

Gözün darbe alması-göze çarpma,

Göz ameliyatları,

Virüs, mantar, parazit gibi durumlar,

Behçet hastalığı,

Düşük bağışıklık sistemi,

Bağışıklık sistemi hastalıkları.

Üveit Belirtileri Nelerdir?

Üveit genel olarak 10-60 yaş aralığında görülen bir iltihap durumudur. Üveit, tek bir hastalık olarak karşımıza çıkmaz. Uvea tabakasının birden çok hastalığı anlamına da gelebilmektedir. Görmeyi güçleştiren her türlü durum üveit belirtisi olabileceği gibi gözün ön tarafında olan üveitlerde göz ağrısı, göz bebeğinde karşılaşılan üveitlerde ise göz bebeğinde düzensizlikler şeklinde karşımıza çıkar. Başlıca üveit belirtileri ise aşağıdaki gibidir;

Gözde kızarıklık, kırmızı göz,

Yoğun göz ağrısı,

Bulanık görme / görüş kaybı,

Işığa hassasiyet,

Gözde yaşarma durumu,

Görme alanlarında oluşan lekeler, görmenin sekteye uğraması.

Üveit Hastalığı Tedavisi Nasıldır?

Erken teşhisin ve tedavinin çok önemli olduğu bir hastalık olan üveit tek bir hastalık grubundan oluşmadığı gibi tedavisine başlanmak için de çeşitli testlerin yapılması gerekmektedir. Üveitin ana tedavisi ilaç tedavisidir. İlaç tedavisi hastalığın şiddetine göre seyredecektir ve genel olarak iltihaplı bir durumdan kaynaklanan üveit için antibiyotik tedavisi uygulanır.

Her 3 ayda bir kontrol edilmesi gereken üveit hastalığı ile ilgili dikkat edilmesi gereken en önemli nokta tedavinin ertelendiği durumlarda görme yetisinin kaybına kadar ilerleyecek bir hastalık olduğudur.