Üvey kardeşler arasındaki arazi anlaşmazlığında kan aktı: 2 ölü!

Giriş Tarihi: 1.05.2026 21:14 Son Güncelleme: 1.05.2026 21:23

Şanlıurfa'nın Birecik İlçesi'nde 47 yaşındaki Ahmet Kılıç ile üvey kardeşleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olayda Kılıç, 2 kardeşini silahla ağır yaralarken, hastaneye kaldırılan 2 kardeş yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetti. Katil zanlısı kardeş kıskıvrak yakalandı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Cibinören Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arazi anlaşmazlığı nedeniyle Ahmet Kılıç ile üvey kardeşleri Hamza ve Sabri Kılıç arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ahmet Kılıç, tabanca ile üvey kardeşlerine ateş açtı.

Kurşunların isabet ettiği Hamza ve Sabri Kılıç kardeşler, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulans ile Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kılıç kardeşler, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

İki kardeşin cansız bedeni, otopsi işlemleri için hastanenin morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Ahmet Kılıç, JASAT ekiplerinin çalışması sonucu Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nda yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

