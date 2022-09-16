Üvey kızını öldürdü, intihar etti

Mersin'in Toroslar ilçesinde 15 yaşındaki üvey kızını tabancayla vurarak öldüren 48 yaşındaki Hakan Uğur, aynı tabancayla kendini de vurarak intihar etti.

Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi'ndeki yaşanan olayda, bir apartman dairesinden gelen silah sesi üzerine çevre sakinleri polise ihbarda bulundu. Adrese sevk edilen polis ve sağlık ekipleri girdikleri dairede 2 kişinin cansız bedeni ile karşılaştı. Ekiplerin yaptığı incelemede, 48 yaşındaki Hakan Uğur ve 15 yaşındaki üvey kızı Zeynep B.'nin öldüğü ortaya çıktı.

Tır şoförü olduğu belirlenen Hakan Uğur, üvey kızıyla yaşadığı bir tartışma sonucu tabanca ile vurarak öldürdüğü, ardından aynı silahla intihar ettiği belirtildi.

Baba kızın cansız bedenleri otopsi için hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.