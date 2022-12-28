Uyan Sunam Hikayesi Nedir? Uyan Sunam Türküsünün Hikayesi Gerçek Mi, Hangi Yöreye Ait?

Uyan Sunam hikayesi nedir sorusunun yanıtı birçok kişiyi hüzne boğabilecek bir yanıttır. Çünkü gerçek yaşanmış bir aşk hikayesini anlatır. Türkünün sözleri kişileri oldukça etkilediği için de Uyan Sunam türküsü hangi yöreye ait sorusu da bilinmek istenilenler arasında yer alır. Türküleri seven kişilerin çok merak ettiği Uyan Sunam türküsünün hikayesi gerçek mi, hangi yöreye ait sorularının tüm yanıtlarını sizler için derledik.

Uyan Sunam Hikayesi Nedir?

Uyan Sunam türküsü uzun süredir dinlenilen ve büyük keyif alınan türkülerden biridir. Ancak Türk Halk Müziği'nde neredeyse her türkünün bir hikayesi bulunur. Son derece güzel bir türkü olmasının yanında insanların ilgisini çekmesinin bir diğer yanı da türkünün acıklı bir hikayesi olmasıdır. Hikayesi öğrenildiğinde Türkünün de sözleri kişilere çok daha anlamlı gelmektedir.

Uyan Sunam Türküsünün Hikayesi

Hikayede Suna ve Fahri isimli bir çiftin birbirilerine olan büyük aşkları ve bu aşkın son derece hazin bir şekilde bitişi anlatılır. Suna ve Fahri bey birbirlerini çok seven evli bir çifttir. Yaşadıkları zamanda hamama gitmek kadınlar arasında son derece sevilen bir etkinliktir. Tüm kadınlar toplanarak hamama gider ve eğlenceler düzenler. Bir hamam eğlencesi sırasında da Suna Hanım kıyafetlerini çıkardığında sırtındaki beni en yakın arkadaşı Neriman Hanım görür. Daha önce görmediği için ilk olarak dikkatini çeker. Eve gidince de Suna Hanım'ın sırtındaki benden kocası Fahri Beye anlatır.

Birgün kahvede Fahri Bey ile Neriman Hanım'ın kocası kavgaya tutuşurlar. Bu kavga sırasında Neriman Hanım'ın kocası Fahri Bey'e, ağır laflar söyler. Eşinin sırtındaki beni bile bildiğini söylediğinde Fahri Bey duyduklarına inanmaz. Eve gider ve Suna Hanım ile kavga ederler. Fahri Bey eşine inansa da eskisi kadar aşk ile davranmaz. Bu durum da Suna Hanım'ın her geçen gün daha da zoruna gider.

Suna Hanım bu duruma katlanamayacağını anladığında eşine bir mektup yazarak kendini asar. Fahri Bey işten eve döndüğünde de eşinin cansız bedeni ile karşılaşır. Bu olay karşısında da türkünün sözlerini eşinin başında söylemeye başlar.

Uyan Sunam Hikayesi Nerede Geçiyor?

Uyan Sunam hikayesi Malatya'da geçen bir hikayedir. Olaylar bir hamam eğlencesi ile başlar ve Suna Hanım'ın suçsuz bir şekilde hayata veda etmesi ile biter. Türkünün sözleri de hikayeyi anlatacak şekilde ortaya çıkar. Uyan Sunam türküsü gerçek bir hikayeden alınmadır.