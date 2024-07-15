Uyanık esnaf 300 gram limon için yarım kilo parası istedi! Tepki gören esnaf müşterinin burnunu kırdı

Geçtiğimiz aylarda yaşanan olayda müşteri, seyyar satıcı ve ortağı tarafından darp edildi, burnu kırıldı. Arbedede meyve kasalarının içine düşen satıcı, bıçağını alıcıya salladı. Sami B.'nin babası da olaya dahil oldu ve satıcılar, "Akşama kadar satış yapmamıza engel olan ve tezgahımızı dağıtan baba-oğuldan şikayetçiyiz" diyerek ilginç bir şikayete imza attı. Savcılık taraflar hakkında "tehdit" ve "yaralama" suçlarından soruşturma başlattı.





İlginç olayın adresi İstanbul Pendik. 11 Şubat günü öğle saatlerinde Kaynarca Mahallesi'nde yürüyen Sami B.(32) yolda seyyar satıcı gördü, limon almak istedi. 2 limon aldı, tartıya koydurdu. 300 gram gelen limonlar için satıcı Murat B.(54) 5 lira ücret istedi.

TARTIDAKİ LİMONUN AĞIRLIĞI KAVGA ETTİRDİ

Limonun kilosunun 10 lira olduğunu ve tartıda 300 gram geldiğini gören Sami B. duruma tepki gösterdi. "Limonun kilosu 10 lira. 300 gram geldi. Nasıl 5 lira oluyor? Hak değil mi, haram olmuyor mu" dedi. Seyyar satıcı ise, "İşine geliyorsa kardeşim bizde böyle" diye yanıt verince Sami B. zabıtanın gelmesini istedi. Bunu duyan seyyar satıcının ortağı Halit S. limon almak isteyen adamı tehdit eder şekilde, "Bırak git kardeşim, bizle uğraşma. Yoluna git" dedi. Sami B. tartıda hile yapıldığını anlatmaya çalışsa da seyyar satıcı, limon alıcısının üzerine yürüdü. Arbede çıktı.

DÜŞTÜĞÜ KASADAN ALDIĞI BIÇAĞI SALLADI

Seyyar satıcı ve ortağı Sami B.'ye saldırdı. Esnafın burnuna attığı yumrukla burnu kanayan Sami B.'yi çevredeki vatandaş uzaklaştırmak isterken saldırganlar fırsattan istifade genç adama vurmaya devam etti. Dengesini kaybedip yere düşecekken ileriye doğru yaptığı hamleyle seyyar satıcıyı itekledi. Satıcı meyve kasalarının üzerine düştü. Ayağa kalkan adam tezgahtan aldığı bıçağı Sami B.'ye salladı. Neyse ki bıçak teğet geçti. Bu sırada Sami B.'nin babası Ahmet B. de olay yerine gelip saldırganlarla tartıştı.

SALDIRGANLAR DA ŞİKAYETÇİ OLDU

Çevredeki vatandaş araya girip tarafları ayırdı. Polis ekipleri olay yerine geldi. Seyyar satıcılar karakola, Sami B. ise doktora gitti. Burnunun kırıldığını öğrenen Sami B. ve kendisinin de tehdide maruz kaldığını söyleyen babası şikayetçi oldu. Seyyar satıcılar da darp edildiğini öne sürerek, "Akşama kadar satış yapmamıza engel olan ve tezgahımızı dağıtan baba-oğuldan şikayetçiyiz" dedi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı "yaralama" ve "tehdit" suçlarından soruşturma başlattı.