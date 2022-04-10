Uyar Holding başkanını 2.5 milyon lira dolandırdılar

Uyar Holding A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı iş adamı Sedat Uyar, geçtiğimiz yıl ortak arkadaşları vasıtasıyla Fatih Aydın'la tanıştı. İddiaya göre, Aydın kendisini gayrimenkul zengini olarak piyasada sözü geçen biri olarak tanıtmıştı. Bu tanışıklığın ardından Sedat Uyar Muğla'daki projeleri için Fatih Aydın'dan yardım istedi. Taşınmazları için imar, iskan ve diğer ruhsatlar konusunda yardım isteyen Uyar, bu konuda anlaştığı Fatih Aydın'a bir de vekalet verdi.

2,5 MİLYON KAPTIRDI

Aydın iddiaya göre iş adamının şirket hesabından kendi hesabına çeşitli açıklamalarla para göndermeye başladı. Sedat Uyar bu paraların Muğla'daki işlemler için gerekli olduğunu düşünüyordu. Aylar süren işlemlerden sonra banka hesabından yaklaşık 2,5 milyon TL para çıkışı olduğunu gören Uyar, Aydın'la görüştüğünde ise çeşitli bahanelerle iş adamını oyaladı. Sedat Uyar, Fatih Aydın'dan parasını geri istediğinde ise paraları tahsil edemedi ve dolandırıldığı iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan Fatih Aydın, Sedat Uyar'la ortak bir iş yaptıklarını, ortaklık kapsamında bir otel işine girdiklerini, söz konusu paranın bu iş için tahsil edildiğini, ikili arasında herhangi bir şekilde alacak ilişkisinin bulunmadığını ileri sürdü. Aydın, Sedat Uyar'dan vekaletname almadığını, kimseyi dolandırmadığını iddia etti.

DAVA AÇILDI

Yürütülen soruşturma sonunda Sedat Uyar ile aralarında bir ortaklık ilişkisine dayanmayan alışverişin yapıldığı, Fatih Aydın'ın almadığını ileri sürdüğü vekaletnamenin aslının noter tarafından tasdik edildiği ve iş adamı Sedat Uyar'ı "kamu görevlileriyle ilişkisi olduğundan bahisle dolandırmak için" para temin ettiği belirlendi. Fatih Aydın hakkında Sedat Uyar'ı zincirleme şekilde dolandırıcılık suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dava, Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.