Haberler Yaşam Haberleri Uyar Holding başkanını 2.5 milyon lira dolandırdılar
Giriş Tarihi: 10.4.2022 09:59 Son Güncelleme: 10.4.2022 10:11

Uyar Holding başkanını 2.5 milyon lira dolandırdılar

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Uyar Holding başkanını 2.5 milyon lira dolandırdılar

Uyar Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Uyar, Muğla'daki yatırım için kendisine yardım vaadinde bulunan bir iş adamı tarafından dolandırıldı. Vekâletname verdiği iş adamı Uyar'ın hesabından kendi hesabına 2,5 milyon para transferi etti. Dolandırıcı Fatih Aydın hakkında Sedat Uyar'ı zincirleme şekilde dolandırıcılık suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Uyar Holding A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı iş adamı Sedat Uyar, geçtiğimiz yıl ortak arkadaşları vasıtasıyla Fatih Aydın'la tanıştı. İddiaya göre, Aydın kendisini gayrimenkul zengini olarak piyasada sözü geçen biri olarak tanıtmıştı. Bu tanışıklığın ardından Sedat Uyar Muğla'daki projeleri için Fatih Aydın'dan yardım istedi. Taşınmazları için imar, iskan ve diğer ruhsatlar konusunda yardım isteyen Uyar, bu konuda anlaştığı Fatih Aydın'a bir de vekalet verdi.

2,5 MİLYON KAPTIRDI

Aydın iddiaya göre iş adamının şirket hesabından kendi hesabına çeşitli açıklamalarla para göndermeye başladı. Sedat Uyar bu paraların Muğla'daki işlemler için gerekli olduğunu düşünüyordu. Aylar süren işlemlerden sonra banka hesabından yaklaşık 2,5 milyon TL para çıkışı olduğunu gören Uyar, Aydın'la görüştüğünde ise çeşitli bahanelerle iş adamını oyaladı. Sedat Uyar, Fatih Aydın'dan parasını geri istediğinde ise paraları tahsil edemedi ve dolandırıldığı iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan Fatih Aydın, Sedat Uyar'la ortak bir iş yaptıklarını, ortaklık kapsamında bir otel işine girdiklerini, söz konusu paranın bu iş için tahsil edildiğini, ikili arasında herhangi bir şekilde alacak ilişkisinin bulunmadığını ileri sürdü. Aydın, Sedat Uyar'dan vekaletname almadığını, kimseyi dolandırmadığını iddia etti.

DAVA AÇILDI

Yürütülen soruşturma sonunda Sedat Uyar ile aralarında bir ortaklık ilişkisine dayanmayan alışverişin yapıldığı, Fatih Aydın'ın almadığını ileri sürdüğü vekaletnamenin aslının noter tarafından tasdik edildiği ve iş adamı Sedat Uyar'ı "kamu görevlileriyle ilişkisi olduğundan bahisle dolandırmak için" para temin ettiği belirlendi. Fatih Aydın hakkında Sedat Uyar'ı zincirleme şekilde dolandırıcılık suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dava, Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Münevver Karabulut'un babası SABAH'a konuştu: Cem Garipoğlu'nun mezarı açılsın
Son dakika: Balıkesir'de vahşet! Cani baba tartıştığı oğlunu satırla öldürdü
Son dakika | Pakistan'da oylama sonucu belli oldu! İmran Han hükümeti düştü!
Zelenskiy'den küstah sözler! Türkleri katleden örgüte övgüler yağdırdı!
SON DAKİKA: Diyarbakır'da 'Taciz' iddiası ile katledilmişti! Ergün Arslan cinayetinde dedektif detayı: Bu konu üzerinde duruluyor
SON DAKİKA: AK Parti harekete geçti! İstanbul'da öğrenci akbiline yapılan zam kaldırılacak...
Putin’in o görüntüleri çok konuşuldu! Jirinovski’nin cenazesinde dikkat çeken önlem
52 il hızlı trenlerle birbirine bağlanacak! Hızlı tren hatları 2023'e damga vuracak
Rusya, Kiev’de arkasında kan ve gözyaşı bıraktı
Oyuncu Gülsim Ali’den dikkat çeken itiraf: Güzellik kesinlikle avantaj değil!
ARKADAŞINA GÖNDER
Uyar Holding başkanını 2.5 milyon lira dolandırdılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA