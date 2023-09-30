Uygur Yemekleri İsimleri - Geleneksel Uygur Mutfağı Yemekleri Nelerdir?

Uygur yemeklerinde Türk yemeklerine benzer ürünler vardır. Tavuk, et, süt ürünleri, kimyon gibi ürünleri, geleneksel Uygur mutfağında görmek mümkündür. Genelde bu yöreye özgü sütlü çay, siyah çay ve tatlılar ön plana çıkmaktadır. Ana yemeklerinde hamur işini ve eti çok fazla kullandıkları da söylenebilir. Dolayısıyla ön plana çıkan ürün çeşidi ve sayısı fazladır. Bu mutfağın tatlısı, içeceği, ana yemeği gibi ürünlerini geleneksel Uygur yemekleri isimleri nelerdir sorusuyla incelemek mümkündür.

Uygur Yemekleri İsimleri

Uygur yemekleri çeşitli ürünlerden oluşmaktadır. Bu ürünler bizlere aşina olmayan ürünler değildir. Örneğin Uygur yemeklerinde tavuk, et, patlıcan çok sık kullanılmaktadır. Bunun yanında karabiber ve pul biber gibi baharatları yemeklerde görmek mümkündür. Uygur yemeklerinde olan diğer bir özellik ise hamur işinin çok fazla olmasıdır. Hamurdan yapılan yemekler genelde ya haşlanıyor ya da kızartılıyor. Buna örnek olarak jusai nan yemeği verilebilir.

Uygur Yemeklerinin İsimleri Nelerdir?

Uygur mutfağında doyurucu lezzetler yer almaktadır. Protein ağırlıklı olduğu için Uygur yemeklerinden bazılarına açlığı bastıran yemek denmektedir. Nerin Uygur yemeği bunlardan biridir. Nerin etden yapılan bir yemektir ve oldukça lezzetlidir. Yine etten yapılan diğer bir yemek kazan kebabıdır. Kazan kebabı bilindik bir tattır. Baharatlı bir et yemeğidir. Urimçi mantısı da sıkça yapılan ve tüketilen bir yemektir. Uygur mutfağında olmazsa olmaz Uygur pilavı da vardır.

Geleneksel Uygur Mutfağı Yemekleri Nelerdir?

Geleneksel Uygur mutfağı tarımın olduğu bir bölgededir. Böylece birçok meyve ve sebze Uygur mutfağında kullanılmaktadır. Geleneksel yemeklerinde ağırlıklı olarak gördüğümüz şey ettir. Etten yapılan çeşitli yemekler vardır. Bu yemekler mantı, çorba ya da kebap şeklindedir. Geleneksel Uygur mutfağında bilinen en popüler yemek Uygur pilavıdır. Bu pilav pirinçten, etten, havuçtan, soğandan ve bazı baharatlardan oluşmaktadır.

Geleneksel Uygur mutfağı yemeklerinden bazıları şu şekildedir: Uygur pilavı, urumçi mantı, kazan kebabı, nerin, junmama ve mampardır.

Geleneksel Uygur Mutfağı Tatlıları

Geleneksel Uygur mutfağında öne çıkan tek bir tatlısı vardır. Bu tatlı Uygur cevizli kek olarak bilinmektedir. Uygur cevizli kekin ana malzemesi cevizdir. Ek olarak kuru üzüm, hurma ve pekmez kullanılmaktadır. Geleneksel Uygur mutfağı tatlılarında bir de kaymaklı helva vardır.

Geleneksel Uygur Mutfağı İçecekleri

Geleneksel Uygur mutfağında süt ürünleri çok fazla kullanılmaktadır. Bu noktada öne çıkan Uygur içeceği vardır. Bu içecek sütlü çaydır. Sütlü çay yanında bir de sıkça tüketilen siyah çay vardır.