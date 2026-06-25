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Giriş Tarihi: 25.06.2026 13:40

Uyku can aldı: Otomobil ile kamyonetin karıştığı kazada 3 kişi öldü

Erzurum'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Sürücünün uykulu olduğu değerlendiriliyor.

Faruk KÜÇÜK
Uyku can aldı: Otomobil ile kamyonetin karıştığı kazada 3 kişi öldü
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Acı olay Erzurum'da meydana geldi. M.T.C'nin kullandığı 19 TZ 473 plakalı otomobil ile S.B.idaresindeki 60AGP 287 plakalı kamyonet, Aşkale istikametinde Daphan mevkisinde çarpıştı. Sabah 05:00 sıralarında meydana gelen kazada sürücünün uykulu olduğu değerlendiriliyor. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada E.A, A.A. ve Ö.A. hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü ile R.A ve Z.A. da yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı, hayatını kaybedenlerin cenazeleri de Erzurum Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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