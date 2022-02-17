Uyku Duası Okunuşu: Bebekler İçin Uyku Duası Oku - Uykuya Dalmak ve Uykusuzluk İçin Okunacak Dualar ve Okunuşu

Uykusuz geçen geceler şüphesiz herkesin kâbusu olur. Uykuya dalamama problemi hem yetişkinler de hem de bebeklerde sıkça görülmektedir. Anneler bebeklerini uyutamadıkları için şikâyet ederken, yetişkinlerde ise bu durum hayatı çok olumsuz yönde etkileyebilir. Uyku duası okunuşu da tam bu noktada akıllara gelir. Rahat bir uyku uyumak için uyku duası, uykusuzluk duası okuyarak Allah'tan (C.C) yardım dilemek isteyenler uykuya dalmak için okunacak dualar arasından bir tanesini okuyabilir. Bebekler için uyku duası nedir? İşte Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in okuduğu uyku duası, bebekler için uyku duası ve okunacak diğer tüm dualar!

UYKU DUASI OKUNUŞU

Uykusuzluk insan hayatını olumsuz yönde etkileyen rahatsızlıklardan birisidir. Gündüz çalışan ve gece ise uyuyarak dinlenmeye ihtiyacı olan bir kimsenin uykusuz kalması sonraki günü yorgun geçirmesine neden olur. Uykuya dalmak için İnşirah Suresi, İhlas Suresi, Fatiha Suresi okunması tavsiye edilmekle birlikte okunacak bazı dualar da vardır.

Uyku Duası Türkçe Okunuşu:

Allahümme ğarati'nnucumu vehedeeti'luyunu ve entelhayyu'l gayyumullezi la te'huzuhu sinetün vela nevmun ya hayyun ya gayyumu ihdileyli veenim ayneyya.

UYKU DUASI ANLAMI

"Allah'ım, yıldızlar battı, bütün gözler sükûne erdi, Sen ise kendisini uyuklama ve uyku tutmayan Hayy ve Kayyûm'sun! Ey Hayy ve Kayyûm olan Allah'ım, gecemi sükûna erdir ve gözlerimi uyut!" deyip Muavvizeteyn (Felâk ve Nâs) sûrelerini okuyup yatmalıdır. (Bkz. Heysemî, X, 178)

PEYGAMBER EFENDİMİZ HZ. MUHAMMED'İN OKUDUĞU UYKU DUASI

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav) şöyle buyurdu;

Ey! uyumaya niyetlenen kimse yatağına uzan ve şöyle de:

'' Allah'ım, nefsimi Sana teslim ettim, bütün benliğimle Sana yöneldim.''

'' İşlerimi sana emanet ettim, sırtımı Senin kudretine dayadım.''

'' Senin rahmetinden ümitvârım, gazabından da korkuyorum.''

'' Senin dergahından başka ne iltica edebilecek bir yer var, ne de güvenilir bir mekan.''

'' Senin merhametine sığınıyor ve Senden eman diliyorum.''

'' Ve indirdiğin Kitab'a, gönderdiğin Peygamber'e (sav) imanımı ikrar ediyorum.''

Şayet bunu okuduğun gece ölecek olursan, fıtrat üzere (mü'mince) ölmüş olursun; eğer sabaha erersen, hayır bulursun.

* Buhârî, Daavât 7,9; Tevhid 34; Müslim, Zikr 56, (2710); Tirmizî, Daavât 76, (3391) ''

BEBEKLER İÇİN UYKU DUASI

Birçok annenin karşılaştığı durumlardan birisi de bebeklerin uykuya dalamamasıdır. Bebeğinizin uykuya dalabilmesi ve rahat bir uyku çekebilmesi için okunması tavsiye edilen bazı dualar vardır. Bunlar; Fatiha Suresi, İhlas Suresi, İnşirah Suresi ve Nebe Suresi'dir. Bebeğinizi uyutmak için sallarken bu surelerin okunması tavsiye edilmektedir.