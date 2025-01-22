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Giriş Tarihi: 23.1.2025

Uyku pozisyonunu değiştir, ağrıdan kurtul

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Uyku pozisyonunu değiştir, ağrıdan kurtul
Günlük yaşamda bireylerin sık sık şikâyet ettiği sırt ve boyun ağrılarının aslında basit bir çözümü olabilir. Independet'te yer alan habere göre, sabahları boyun ve sırt ağrısıyla uyananlar, bu dertten kurtulmak için farklı uyuma pozisyonları arıyor. Uzmanlar genellikle boyun ağrısı için en iyi pozisyonun sırt üstü veya yan yatmak olduğunu söylüyor. Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Dr. Trisha Pasricha ise boyun ve sırt ağrıları için en iyi çözümün fazladan yastığı vücudun alt kısmına koyarak uyumanın olduğunu ifade ediyor.
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Uyku pozisyonunu değiştir, ağrıdan kurtul
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