Uyku sorununa Antik Mısır ritüeliyle çözüm

Uyku sorunları insanı hem zihinsel hem de fiziksel olarak yıpratıyor. İngiltere'de yaşayan 42 yaşındaki Angela Morton isimli kadın, yıllardır uyku problemi çekiyordu. Tarihi uyku teknikleriyle ilgili araştırma yapan Angela, bulduğu Antik Mısır uyku tekniği sayesinde problemini çözdü. Antik Mısır'dan ilham alan sıradışı gece ritüeli, ayakları mavi nilüfer veya sandal ağacı esansiyel yağı ile nemlendirilmiş serin keten bezlere sarmayı içeriyor. Bu geleneksel uygulama, vücut sıcaklığını düşürerek sinir sistemini rahatlatıyor ve derin uykuya geçişi kolaylaştırıyor. Uygulamayı destekleyen Kahire merkezli Dr. Nabil Harun, "Serin ayaklar ve aromaterapi etkisi yaratan yağlar, parasempatik sinir sistemini uyararak bedeni gevşetiyor" ifadelerine yer verdi.