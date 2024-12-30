ÜYTE sertifika başvuruları artık dijitalde

Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sertifikasyon Daire Başkanlığı tarafından yürütülen Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) Klinik/Laboratuvar Uygulamaları Sertifikalı Eğitim Programı başvuru talepleri artık elektronik sistem üzerinden alınıyor.

DAHA ADİL VE ŞEFFAF

Geliştirilen sistemle birlikte, Sağlık Bakanlığı ÜYTE Klinik/Laboratuvar Uygulamaları Sertifikalı Eğitim Programı 2023 Yılı Haziran ayından itibaren yeni eğitim alacak olanlar ve sertifika geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla tazeleme eğitimi alacak olanların başvuruları daha adil ve şeffaf bir şekilde yapabilecek. Ayrıca geliştirilen uygulama ile birlikte eğitim programına katılan kursiyerlerin eğitime başvuru ve devam süreçlerinin yakından takip edilecek. Sistem ile katılımcıların da kolaylıkla Bakanlık ile iletişim kurabilecek ve eğitim sürecinin daha kaliteli ve hızlı yönetilecek.

YILDA İKİ KEZ BAŞVURU

Eğitim programına başvurular sertifikabasvuru@saglik.gov.tr adresi üzerinden Bakanlığın belirlediği süreler içinde ve yılda iki kez olacak şekilde planlaması yapılıyor. Türkiye genelinde 15 tane bulunan ÜYTE Eğitim Merkezleriyle koordinasyon ve bilgi akışını kolaylaştıran ve ÜYTE Klinik/Laboratuvar Uygulamaları Sertifikalı Eğitim Programı ile başlayan uygulamanın GETAT ve Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen diğer sertifikalı eğitim programlarında da uygulanması için gerekli mevzuat ve düzenleme çalışmaları devam ediyor.