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Giriş Tarihi: 19.2.2025 14:55 Son Güncelleme: 19.2.2025 15:10

Uyuduğu sanılan yolcunun öldüğü anlaşıldı

Bursa’da Şehirlerarası otobüs terminaline yanaşan yolcu otobüsünde uyuduğu düşünülen yolcu bir türlü uyandırılamadı. Sağlık ekiplerinin kontrol ettiği yaşlı adamın öldüğü anlaşıldı.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Uyuduğu sanılan yolcunun öldüğü anlaşıldı

Kayseri'den kızıyla birlikte yola çıkan ve Şehirlerarası otobüsle Bursa'ya dönen 81 yaşındaki Enver Ekiz, yola çıkmadan önce iddiaya göre uyku ilacı aldı. Yaklaşık 8,5 saat süren yolculuğun ardından otobüs, Bursa Terminaline yanaştı. Ekiz'in yanında yolculuk yapan kızı babasını uyandırmak istedi ancak başaramadı. İhbar üzerine terminalde bulunan sağlık ekipleri otobüse binerek Enver Ekiz'in sağlık durumunu kontrol etti. Yapılan kontrollerde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz adamın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Uyuduğu sanılan yolcunun öldüğü anlaşıldı
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