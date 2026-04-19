Haberler Yaşam Haberleri Uyuduğu sanılan yolcunun öldüğü anlaşıldı
Giriş Tarihi: 19.04.2026 14:03

Uyuduğu sanılan yolcunun öldüğü anlaşıldı

Bursa’da Artvin’den gelen yolcu otobüsü polis uygulama noktasında durduruldu. Kimlik kontrolü sırasında uyuduğu sanılan 61 yaşındaki Ahıska Türkü Faramyz Dursunov’u uyandırmaya çalışan polis tepki alamayınca sağlık ekiplerine haber verildi. Yapılan kontrollerde Dursunov’un hayatını kaybettiği belirlendi.

Uyuduğu sanılan yolcunun öldüğü anlaşıldı
Artvin'den Bursa'ya yolcu taşıyan şehirlerarası yolcu otobüsü, Ankara karayolu üzeri İnegöl ilçesi girişindeki polis uygulama noktasında durduruldu. Otobüse binen polis memuru tüm yolcuların kimliklerini kontrol etmeye başladı. Kontrol sırasında polis memuru, uyuduğunu düşündüğü bir yolcuya kimliğini vermesi konusunda uyarıda bulundu ancak tepki alamadı. İhbar üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kalbi durduğu anlaşılan Faramyz Dursunov'a müdahale ederek Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Dursunov, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Adamın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli tıp kurumuna gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Uyuduğu sanılan yolcunun öldüğü anlaşıldı
