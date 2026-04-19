Uyuduğu sanılan yolcunun öldüğü anlaşıldı

Artvin'den Bursa'ya yolcu taşıyan şehirlerarası yolcu otobüsü, Ankara karayolu üzeri İnegöl ilçesi girişindeki polis uygulama noktasında durduruldu. Otobüse binen polis memuru tüm yolcuların kimliklerini kontrol etmeye başladı. Kontrol sırasında polis memuru, uyuduğunu düşündüğü bir yolcuya kimliğini vermesi konusunda uyarıda bulundu ancak tepki alamadı. İhbar üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kalbi durduğu anlaşılan Faramyz Dursunov'a müdahale ederek Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Dursunov, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Adamın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli tıp kurumuna gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.