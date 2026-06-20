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Giriş Tarihi: 20.06.2026

Uyuşturucu baronu Kolombiya’da yakalandı

Ümit Erkan DEMİRCAN Ümit Erkan DEMİRCAN
Uyuşturucu baronu Kolombiya’da yakalandı
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İnterpol tarafından uluslararası kokain kaçakçılığı ağının başaktörü olarak tüm dünyada aranan El Francese lakaplı Soner Nusret Aka, Kolombiya'da yakalandı. Medellin'in Parque Lleras semtinde sözde gıda toptancısı olan şüphelinin özel tekniklerle gıda ve kumaş gibi maddelerin üzerine sentetik kimyasallar püskürtülerek emdirme işlemiyle tonlarca uyuşturucuyu Avrupa'ya taşıdığı ortaya çıktı. Fransa polisinin, "emdirme yöntemiyle uyuşturucu kaçakçılığı" keşfi 2025 yılının eylül ayında 1 ton 805 kilo kokainin kinoaya bulaşmış halde ele geçirmesiyle ortaya çıktı. Interpol, DIJIN ve Fransa uyuşturucuyla mücadele birimleri uyuşturucunun Medellin'in Parque Lleras semtinde gıda toptancısı görünümlü Soner Nusret Aka'ya ait olduğunu belirledi. Aka'nın Kolombiya, Meksika, Dominik Cumhuriyeti ve Tayland üzerinden Avrupa'ya sevkiyat yapan uluslararası bir kokain kaçakçılığı ağını yönettiğini tespit eden polis, operasyon için düğmeye bastı. Uyuşturucu baronu Aka, önceki gün Medellin'de polisin düzenlediği baskınla yakalandı. Aka'nın gıda, kıyafet, halı, kömür, kahve çekirdekleri, bitki çayları, hurma veya kurutulmuş meyveler gibi organik maddelerin üzerine sentetik kimyasallar püskürtülerek emdirme işlemiyle tonlarca uyuşturucu Avrupa'ya taşıdığı ortaya çıktı. Aka'nın Fransa'ya iadesi için işlemler başlatıldı.

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#KOLOMBİYA

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Uyuşturucu baronu Kolombiya’da yakalandı
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