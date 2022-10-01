Uyuşturucu baronu savcı Osman Yarbaş dosyasında flaş gelişme

Örgüt üyelerinin, FETÖ/PDY'den hakkında soruşturma başlatılan ve "kovuşturma yapılmasına yer olmadığı yönünde karar verilecek" olan şüphelileri tek tek arayarak "Hakkınızda FETÖ suçlamasıyla dosyanız bulunuyor. Eğer 500 bin lira verirseniz kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilecek" dediği ve bu şekilde 3 milyon lira para aldıkları tespit edilmişti. Operasyon kapsamında meslekten ihraç edilen Yarbaş Adana'da tutuklanmıştı.