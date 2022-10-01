Uyuşturucu baronu savcı Osman Yarbaş dosyasında flaş gelişme

Konya'da yüklü miktarda uyuşturucuyla yakalanan polis memuru Cumhur Acarca üzerinden ulaşılan Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş'ın, uyuşturucu trafiğini yönettiği ve FETÖ borsası oluşturduğu belirlenmişti.
Örgüt üyelerinin, FETÖ/PDY'den hakkında soruşturma başlatılan ve "kovuşturma yapılmasına yer olmadığı yönünde karar verilecek" olan şüphelileri tek tek arayarak "Hakkınızda FETÖ suçlamasıyla dosyanız bulunuyor. Eğer 500 bin lira verirseniz kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilecek" dediği ve bu şekilde 3 milyon lira para aldıkları tespit edilmişti. Operasyon kapsamında meslekten ihraç edilen Yarbaş Adana'da tutuklanmıştı.
DİĞER SANIKLARIN DOSYASI DA ADANA'YA GÖNDERİLDİ
Osman Yarbaş'ın soruşturması Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülürken dosyada yeni bir gelişme daha yaşandı. Soruşturma kapsamında Yarbaş'ın haricinde aralarında 2'si polis, lider yardımcıları, kuryelerinde olduğu 14 kişinin tutuklu bulunduğu, toplam 20 kişinin olduğu dosya da Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından takipsizlik verilip, Adana'ya gönderildi.