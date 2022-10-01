Haberler Yaşam Haberleri Uyuşturucu baronu savcı Osman Yarbaş dosyasında flaş gelişme
Giriş Tarihi: 1.10.2022 10:27 Son Güncelleme: 1.10.2022 10:32

Uyuşturucu baronu savcı Osman Yarbaş dosyasında flaş gelişme

Adana'dan Konya'ya uyuşturucu sevkiyatı yapan şebekeye yönelik operasyonda yakalanan polis memuru kuryenin telefonundaki incelemede uyuşturucu trafiğini yönettiği ve örgüt lideri olduğu ortaya çıkan Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş Adana’da tutuklanmıştı. 14’ü tutuklu 20 sanığın dosyası da Konya’da takipsizlik verilip Adana Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

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Uyuşturucu baronu savcı Osman Yarbaş dosyasında flaş gelişme

Konya'da yüklü miktarda uyuşturucuyla yakalanan polis memuru Cumhur Acarca üzerinden ulaşılan Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş'ın, uyuşturucu trafiğini yönettiği ve FETÖ borsası oluşturduğu belirlenmişti.

Örgüt üyelerinin, FETÖ/PDY'den hakkında soruşturma başlatılan ve "kovuşturma yapılmasına yer olmadığı yönünde karar verilecek" olan şüphelileri tek tek arayarak "Hakkınızda FETÖ suçlamasıyla dosyanız bulunuyor. Eğer 500 bin lira verirseniz kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilecek" dediği ve bu şekilde 3 milyon lira para aldıkları tespit edilmişti. Operasyon kapsamında meslekten ihraç edilen Yarbaş Adana'da tutuklanmıştı.

DİĞER SANIKLARIN DOSYASI DA ADANA'YA GÖNDERİLDİ

Osman Yarbaş'ın soruşturması Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülürken dosyada yeni bir gelişme daha yaşandı. Soruşturma kapsamında Yarbaş'ın haricinde aralarında 2'si polis, lider yardımcıları, kuryelerinde olduğu 14 kişinin tutuklu bulunduğu, toplam 20 kişinin olduğu dosya da Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından takipsizlik verilip, Adana'ya gönderildi.

Soruşturmanın Adana'da yürütüleceği, şüpheliler hakkında örgüt suçundan iddianame hazırlanacağı öğrenildi.

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Uyuşturucu baronu savcı Osman Yarbaş dosyasında flaş gelişme
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