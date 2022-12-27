Uyuşturucu baronu savcı için istenen ceza belli oldu

Kabul edilen iddianamade örgütün lideri konumundaki savcının, Konya'ya nakledilecek uyuşturucu maddeleri yönetici C.K. aracılığı ile yine C.K'nin ayarlamış olduğu öncüler ve kuryeler vasıtası ile doğu illerinden önce Adana ve Mersin'e, bu illerden de Konya'ya naklettirerek, Konya'da uyuşturucu maddenin dağıtımından sorumlu olan B.T. ve G.T'ye teslim ettirdiği tespit edilmiştir denildi.

İddianamede, nakledilen uyuşturucunun parasının toplanması ve bunun savcı Osman Yarbaş'a ulaştırılması aşamasında banka hesapları kullanılmadığı, paranın elden alındığı veya örgüt üyesi olmayan şahıslara araç devretmiş gibi gösterilerek transfer edildiği bilgisine yer verildi.