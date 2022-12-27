Uyuşturucu baronu savcı için istenen ceza belli oldu

Bu yılı içiresinde Konya merkezli Adana, Van, Hakkari ve Antalya'da düzenlene iki ayrı narkotik operasyonunda aralarında Adana'da görevli Cumhuriyet savcısı Osman Yarbaş ile birlikte polislerin de bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve tutuklananlar arasında yer alan Adana Narkotik Suçlar Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru C.A'nın narkotik operasyonunda gösterdiği başarıdan dolayı ödül verilmişti.
Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Adana'da görevli savcı Osman Yarbaş'ın "Örgütün lideri" olduğu ve 7 ayrı "uyuşturucu ticareti" suçuna karıştığı, bunların 3'ünde ele geçirilen toplam 43 kilo 600 gram eroinden de sanığın sorumlu olduğu belirtildi. İddianamede örgüt içerisinde hiyerarşik yapılanma olduğu, savcı Yarbaş'ın diğer sanıklar C.K, S.K. ve polis C.A. ile irtibat halinde bulunduğu belirtildi.
Kabul edilen iddianamade örgütün lideri konumundaki savcının, Konya'ya nakledilecek uyuşturucu maddeleri yönetici C.K. aracılığı ile yine C.K'nin ayarlamış olduğu öncüler ve kuryeler vasıtası ile doğu illerinden önce Adana ve Mersin'e, bu illerden de Konya'ya naklettirerek, Konya'da uyuşturucu maddenin dağıtımından sorumlu olan B.T. ve G.T'ye teslim ettirdiği tespit edilmiştir denildi.
İddianamede, nakledilen uyuşturucunun parasının toplanması ve bunun savcı Osman Yarbaş'a ulaştırılması aşamasında banka hesapları kullanılmadığı, paranın elden alındığı veya örgüt üyesi olmayan şahıslara araç devretmiş gibi gösterilerek transfer edildiği bilgisine yer verildi.
Sanık O.Y'nin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından 48 yıla kadar, diğer 20 sanığın ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından 19'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları iddianamede talep edildi. Sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.