Uyuşturucu illeti, kardeşi kardeşe düşman etti

İstanbul Sancaktepe'de yaşayan Erhan ve Emrah kardeşler adliyelik oldu. İki kardeşi karşı karşıya getiren olay ise Erhan Ü.'nün kardeşi Emrah Ü. hakkında dikkat çeken bir şikayette bulunmasıyla başladı. Ağabeykardeşi adliyelik yapan olayın fitili aslında 2 yıl önce ateşlendi. Annesi ile birlikte yaşayan Emrah Ü. iddiaya göre hem uyuşturucu kullanıyor hem de madde satışı yapıyordu. Kardeşine defalarca yapmaması gerektiğini söyleyen ağabeyi Erhan Ü. çok defa kardeşi ile tartışmaya girdi. Ancak her şeye rağmen Emrah Ü. maddeyi satmaya ve kullanmaya devam etti. Ağabeyine ve diğer aile bireylerine de adeta hayatı zindan etti. Kardeşinin davranışlarına bir son vermesi için Erhan Ü. soluğu savcılıkta alarak kardeşini ihbar etti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe veren Erhan Ü., "Kardeşim uyuşturucu satıcısı ve bağımlısı. Defalarca 'insanları zehirleme' dememe rağmen devam etti. Bana da düşman oldu" dedi.

DAVA AÇILDI

Savcılık uyuşturucu satışı yaptığını belirlediği Emrah Ü. hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle dava açtı.