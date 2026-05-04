Uyuşturucu krizi facia getirdi

İzmir'in Bayraklı ilçesinde İsmail Arbasun (73), tartıştığı oğlu Kemal Arbasun'u (46) bıçaklayarak öldürdü. Olay yerinde hayatını kaybeden Kemal Arbasun'un uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenildi. Olay, önceki akşam Bayraklı ilçesi Manavkuyu Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesinde yaşandı. İsmail Arbasun ile oğlu Kemal Arbasun arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

'BANA SALDIRDI'

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba, eline aldığı bıçakla oğlunu göğsünden ve sol bacağından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Kemal Arbasun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından polis ekipleri, suç aleti bıçakla birlikte baba İsmail Arbasun'u gözaltına aldı. Şüphelinin ilk ifadesinde, oğlunun uyuşturucu bağımlısı olduğunu, olay sırasında kendisine saldırarak boğazını sıktığını ve buna dayanamayarak bıçakladığını öne sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.