Uyuşturucu maddeler ve silahlarla yakalandılar

"Uyuşturucu, Kasten Yaralama ve 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet" suçlarından kayıtları olan şüphelilerden C.K.K.'nın 2017 yılında terör örgütü DHKP-C tarafından kullanılan bir dernekte gözaltına alındığı, terör dosyası bulunduğu ve "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak, Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na Muhalefet" suçlarından toplamda beş suç kaydı olduğu saptandı.