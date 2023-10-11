Uyuşturucu maddelerle suçüstü yakaladılar

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; İstiklal Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapılan bir adrese operasyon yaptı. M.D. (55) isimli uyuşturucu madde satıcısı suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 245 uyuşturucu hap, 106.20 gram Marihuana maddesi, satışa hazır halde sekiz parça halinde 26 gram Marihuana, 55 şeffaf küçük kilitli poşet, 680 lira nakit para ve bir cep telefonu ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan ötürü adliyeye sevk edilen M.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.