Uyuşturucu maddelerle suçüstü yakalandılar

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Fatih İlçesi Molla Gürani Mahallesi'nde bulunan bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığını tespit etti ve adrese operasyon düzenlendi. M.T. ve U.H. isimli iki uyuşturucu madde satıcısı gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 106 gram Esrar maddesi, 35 gram Marihuana maddesi, 70 uyuşturucu hap, 73,5 gram Metamfetamin maddesi, bir hassas terazi, iki cep telefonu, 12 bin 820 lira, 50 dolar ve 50 euro nakit para ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen ikili tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.