Haberler Yaşam Haberleri Uyuşturucu maddelerle suçüstü yakalandılar
Giriş Tarihi: 8.5.2023 09:32 Son Güncelleme: 8.5.2023 09:33

Uyuşturucu maddelerle suçüstü yakalandılar

İstanbul’da iki uyuşturucu madde satıcısı, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.

Emir SOMER Emir SOMER
Uyuşturucu maddelerle suçüstü yakalandılar
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Fatih İlçesi Molla Gürani Mahallesi'nde bulunan bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığını tespit etti ve adrese operasyon düzenlendi. M.T. ve U.H. isimli iki uyuşturucu madde satıcısı gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 106 gram Esrar maddesi, 35 gram Marihuana maddesi, 70 uyuşturucu hap, 73,5 gram Metamfetamin maddesi, bir hassas terazi, iki cep telefonu, 12 bin 820 lira, 50 dolar ve 50 euro nakit para ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen ikili tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bursa’da HDP’lilerden Cumhur İttifakı destekçilerine çirkin saldırı
SON DAKİKA | Erzurum'da miting provokasyonu! Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Provokatör İmamoğlu'dur
Son dakika: İstanbul'da yüzyılın mitingine rekor katılım! Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar: Bay Bay Kemal'in kabusunu bitirmeyeceğiz
Twitter'dan yeni siyasi operasyon: İstanbul'daki tarihi mitinge skandal sansür! #TürkiyeSanaEmanet etiketine engelleme
Vatandaşlardan Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki: CHP Atatük’ün partisinden çıktı Kandil’e teslim oldu
Gerçek dip dalganın fotoğrafı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Hiç şüphesiz hüsrana uğrayacaklar
Son dakika: Hatay’da 4.7’lik deprem! AFAD açıkladı!
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan duyurdu: İstanbul Boğazı'na 3. tünel müjdesi
ARKADAŞINA GÖNDER
Uyuşturucu maddelerle suçüstü yakalandılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA