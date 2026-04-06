Uyuşturucu operasyonlarında 56 şüpheliye işlem yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, 30 Mart - 6 Nisan 2026 tarihleri arasında il genelinde çalışma yapıldı.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ekiplerin 51 olaya müdahale ettiği operasyonlar sonucunda 56 şüpheliye işlem yapılırken, 4 şahıs tutuklandı ve 52 şahıs serbest bırakıldı.

Ayrıca 308,68 gram metamfetamin, 462 adet sentetik ecza hapı, 3,35 gram esrar, 241,42 gram kokain ve 396,26 gram bonzai maddesi ele geçirildiği belirtildi.