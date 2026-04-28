Uyuşturucu operasyonunda 75 tutuklama
Giriş Tarihi: 28.04.2026

Kadıköy'de eğlence mekanları ve çevresindeki iş yerlerini mercek altına alan polis, soruşturma kapsamında 89 kişiyi gözaltına aldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda 8 gece kulübü ve 4 farklı işletme olmak üzere 12 iş yerinin işletme sahipleri, sorumlu müdürleri, çalışanları ile iş yeri çevresinde uyuşturucu ticaretine karıştığı belirlenen toplam 119 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında 89 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 75'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken14 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
#KADIKÖY #İSTANBUL ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

