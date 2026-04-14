Uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama

İstanbul'da geçtiğimiz cumartesi gecesi ünlü isimlere yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni dalga operasyon yapıldı. 24 şüpheli hakkında gözaltı talimatı üzerine, Lucca'nın sahibi Cem Mirap, Kütüphane adlı mekânın işletmecisi Ali Yaşar Koz, Boop'un işletmecisi Mustafa Aksakallı, Fiko Ocakbaşı'nın sahibi Fikret Aydoğdu, fenomenler Samet Liçina, Özlem Parlu, eski hakem Elif Karaarslan, Oğuz Sarıpınar, Lena Ahsen Alkan, İrem Şişman, Kısmetse Olur yarışmasıyla tanınan Cansel Ayanoğlu, oyuncu Aleyna Bozok, Özgür Gökçe, Büşranur Çakır, Mustafa Eyüp Çelik, Gizem Melisa Alagöz ve Deniz Metin Yüksel'in de olduğu 19 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında gözaltı kararı verilen oyuncu İlker İnanoğlu ve şarkıcı Cem Adrian dahil 5 şüphelinin yurtdışında olduğu tespit edildi.

11 ŞÜPHELİ SERBEST KALDI

'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, "fuhşa teşvik veya aracılık etmek' suçlamaları yöneltilen şüpheliler, Adli Tıp'ta kan örneği verdikten sonra tekrar emniyete götürüldü. Ali Yaşar Koz, Mustafa Eyüp Çelik, Mehmet Can Çelik, Cansel Ayanoğlu, Büşranur Çakır, Deniz Metin Yüksel, Elif Karaarslan ve Lena Ahsen Alkan tutuklandı. Aralarında Gizem Melissa Alagöz, Oğuz Sarıpınar ve Özlem Parlu'nun da bulunduğu 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. -

3 İSMİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

İSTANBUL'da ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 9 Nisan'da adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ünlülerin test sonuçları netleşti. Şarkıcı Emircan İğrek ile sosyal medya fenomeni Ogün Alibaş ve oyuncu Hafsanur Sancaktutan'ın testlerinin pozitif çıktığı öğrenildi. Leyla YILDIZ/ SABAH