Uyuşturucu parası bir babayı evlat katili yaptı

Adana'nın Seyhan İlçesinde yaşayan ve uyuşturucu madde satın alma-kullanma' suçundan kaydı bulunan Hazım Evren (38) ile babası Tamer Evren (66) arasında geçen pazartesi günü para meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bunun üzerine Hazım Evren, eline geçirdiği satırla babasına saldırdı. Baba Tamer Evren de kendisini korumak için, evdeki ruhsatlı av tüfeğini alıp oğluna ateş etti.Hazım Evren, olay yerinden hayatını kaybederken polisi arayarak kendini ihbar eden baba Evren, "Bana, 'Uyuşturucuya zam geldi. 300 TL oldu, 100 TL daha ver' dedi. Ben de 'Bakkala borcumuz var. Daha fazla veremem' dedim. Bunun üzerine bana satırla saldırdı. Ben de kendimi korumak istedim. Çok pişmanım" dedi. Tamer Evren, tutuklanarak cezaevine gönderildi.