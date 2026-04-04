Uyuşturucu satıcılarını böyle yakaladılar

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; dokuz ikamet adresi ve bir iş yerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi ve uyuşturucuya darbe vurdu. Adreslerde özel eğitimli narkotik dedektör köpekleri tarafından aramalar yapıldı. 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 678 gram Marihuana maddesi, 14 gram tütünle karışık uyuşturucu madde, 5,91 gram Kokain maddesi, iki hassas terazi, bir av tüfeği, iki mermi, 574 bin 400 lira, beş bin 172 dolar, 340 euro ve 40 pound ele geçirildi. Dört uyuşturucu madde satıcısı tutuklandı. Diğer şüpheliler ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

