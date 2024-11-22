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Giriş Tarihi: 22.11.2024 09:24 Son Güncelleme: 22.11.2024 09:34

Uyuşturucu satıcısını suçüstü yakaladılar

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri; bir uyuşturucu madde satıcısını uyuşturucu maddelerle suçüstü yakaladı.

Emir SOMER Emir SOMER
Uyuşturucu satıcısını suçüstü yakaladılar

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri; Beylikdüzü İlçesi Dereağzı Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapıldığını tespit etti ve adrese operasyon düzenledi. S.M. isimli uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı.

Özel düzeneklerle seraya dönüştürülmüş olan ve uyuşturucu madde imal edilen adreste yapılan aramalarda 35 gram Marihuana maddesi, saksı içerisinde altı kök uyuşturucu madde bitkisi ve üç adet led aydınlatma ışığı ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen S.M. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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Uyuşturucu satıcısını suçüstü yakaladılar
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