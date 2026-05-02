Uyuşturucu şebekesinin 780 milyonluk mal varlığına el konuldu

İstanbul'da Hells Angels (Cehennem Melekleri) adlı suç örgütüne operasyon düzenlendi. Örgütün yurtiçinde ve yurtdışında kasten öldürme, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, uyuşturucu madde ticareti ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanması gibi çok sayıda suça karıştığı tespit edildi.

Örgütün Avrupa ve Türkiye yapılanmasının başında Necati Arabacı'nın bulunduğu, üyelerin iletişim için kriptolu haberleşme programı Sky-Ecc kullandığı belirlendi. Kriptolu yazışmalarda; örgüt üyelerinin gerçekleştirdiği çok sayıda silahlı eylem ve 1 tonun üzerinde uyuşturucu sevkiyatı tespit edildi. 19 şüpheliye ait toplam 780 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu. Necati Arabacı dahil 5'inin başka suçlardan cezaevinde bulunduğu belirlenirken, yurtdışında 6, yurtiçinde 8 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.