Haberler Yaşam Haberleri Uyuşturucu sevkiyatına suçüstü… Aracın kapılarında buldular
Giriş Tarihi: 10.2.2025 12:02 Son Güncelleme: 10.2.2025 12:38

Uyuşturucu sevkiyatına suçüstü… Aracın kapılarında buldular

İstanbul’a yüklü miktarda uyuşturucu madde getirilen bir aracın, döşemeleri sökülerek kapı iskeletlerine saklanmış halde 21 kilo 900 gram ağırlığında uyuşturucu bulundu.

Emir SOMER Emir SOMER
Uyuşturucu sevkiyatına suçüstü… Aracın kapılarında buldular

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; İstanbul'a yüklü miktarda uyuşturucu madde getirilen bir araca yönelik Tuzla İlçesi'nde operasyon düzenledi. Uyuşturucu madde sevkiyatı yapan iki kişi yakalanarak gözaltına alındı. Araçta hassas burunlu ve özel eğitimli narkotik dedektör köpekleriyle arama yapıldı. Yapılan aramalarda; paketler halinde aracın döşemeleri sökülerek kapı iskeletlerine saklanmış olarak toplamda 21 kilo 900 gram ağırlığında uyuşturucu AM-2201 maddesi ele geçirildi. Esenler İlçesi'nde ise uyuşturucu hap dağıtımı ve ticareti yapan bir kişi yakalandı. Yapılan aramalarda 16 kilogram uyuşturucu hap, 435 gram Metamfetamin maddesi ve hassas terazi ele geçirildi.

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Uyuşturucu sevkiyatına suçüstü… Aracın kapılarında buldular
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