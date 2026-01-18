Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: Tedavisi tamamlanınca tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Dün sonra olarak aralarında eski futbol Ümit Karan'ın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tutuklama sevk edilen Nazlıcan Taşkın ise hakimlikte fenaşlamasının üzerine hastaneye kaldırılmış, sorgu işlemleri tamamlanamamıştı.

TEDAVİSİNİN ARDINDAN TUTUKLANDI

Nazlıcan Taşkın, tedavisinin tamamlanmasının ardından bugün yeniden adliyeye sevk edildi. Taşkın, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.