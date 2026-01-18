Haberler Yaşam Haberleri Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: Tedavisi tamamlanınca tutuklandı
Giriş Tarihi: 18.01.2026 00:40 Son Güncelleme: 18.01.2026 00:59

Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: Tedavisi tamamlanınca tutuklandı

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Nazlıcan Taşkın dün tutuklamaya sevk edildiği hakimlikte fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Taburcu edilen Taşkın bugün tutuklandı.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: Tedavisi tamamlanınca tutuklandı
  • ABONE OL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Dün sonra olarak aralarında eski futbol Ümit Karan'ın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tutuklama sevk edilen Nazlıcan Taşkın ise hakimlikte fenaşlamasının üzerine hastaneye kaldırılmış, sorgu işlemleri tamamlanamamıştı.

TEDAVİSİNİN ARDINDAN TUTUKLANDI

Nazlıcan Taşkın, tedavisinin tamamlanmasının ardından bugün yeniden adliyeye sevk edildi. Taşkın, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: Tedavisi tamamlanınca tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz