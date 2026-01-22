SON DAKİKA… Fenomen Bilal Hancı ifadesinde uyuşturucu kullandığını itiraf etti: Kokaini ayda bir kez…

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan ve ev hapsi şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakılan "Kafalar" grubunun üyesi sosyal medya fenomeni Bilal Hancı'nın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Hancı, ifadesinde kokain kullandığını itiraf etti.
"AMSTERDAM'DA BAŞLADIM"
Aylık gelirinin 125 bin TL olduğunu be düzenli bir hayat yaşadığını belirten Hancı ifadesinde, "Çok sarsıntılı ve psikolojik süreci ağır olan bir boşanma aşaması geçirdiğimden dolayı 2024 yılında Amsterdam'da kokain ve MDM maddesini temin ederek uyuşturucu maddeye başladım" diyerek kokain itirafında bulundu.
SOSYAL MEDYANIN YOĞUN BASKISINI GEREKÇE GÖSTERDİ
İfadesinin devamında, "Sosyal medya içerik üreticisi olduğumdan dolayı da yoğun baskı altındaydım. Bu sebeple bu maddeyi kullanmıştım. Yoksa ben bu yaşıma kadar herhangi bir madde kullanmamıştım. İşimde gücümde olan biriydim. Şu anda da bu maddeyi kullanmamayı ve bırakmayı inanın çok istiyorum" dedi.
"AYDA 1 KEZ KULLAN KULLANIYORUM"
Bilal Hancı, 2024 yılının başlarında Türkiye'ye döndükten sonra ayda 1 kere kendisini psikolojik anlamda kötü hissettiği zaman uyuşturucu maddesi kullandığını, Türkiye'de uyuşturucu maddesini arkadaş ortamından temin ettiğini ancak isimlerini hatırlamadığını söyledi.
"PİŞMANIM"
Kokainden başka herhangi bir madde kullanmadığını ileri süren Hancı, "Bu maddeyi başka hiç kimseye içmesi için de vermedim veya kimseye bu şekilde teklifte bulunmadım. Uyuşturucu içilen herhangi bir partiye veya özel bir güne katılmadım. Birlikte çalıştığım arkadaşlarımın uyuşturucu ile alakası yoktur, hatta benim uyuşturucu içtiğimi dahi bilmemektedirler. Muhtemelen bu sebeple benimle bile iletişimi kesebilirler diye düşünüyorum. 10 yıldır birlikte video çekiyorduk. Şu an bu olay nedeniyle pişmanım" şeklinde beyanda bulundu.
DİKKAT ÇEKEN KASIM GARİPOĞLU DETAYI
Dosyada adı geçen düzenlediği partilerle nam salmış Kasım Garipoğlu'nu tanımadığını belirten Bilal Hancı, "Kasım Garipoğlu isimli şahsı tanımıyorum. Bu şahsı herhangi bir şekilde yüz yüze dahi görmedim. Evine gitmişliğim veya düzenlediği herhangi bir organizasyona gitmişliğim de yoktur" dedi.
"O BANA İKRAM ETTİ"
Soruşturmada yer alan şüpheli B.B.A.'nin Bilal Hancı'nın kendisine kokain ikram ettiğine ilişkin beyanı soruldu. Hancı, "Hatırladığım kadarıyla 5-6 Temmuz veya Ekim'de güzellik yarışmasının düzenlendiği gala gecesinden sonra bu şahsın Etiler'de bulunan evine gittik. Sadece arkadaşım olduğu için ben onun 'Bana gidelim' daveti üzerine onun evine gittim. Giderken de herhangi bir uyuşturucu madde yanımda yoktu. Zaten bu şahıs benim uyuşturucu madde kullandığımı da bilmez, bilmesi de mümkün değildir. Ben onun evine gittiğimde orada zaten kokain olduğunu gördüm. Ben de kullandığım için bana ikram etti ve birlikte kokain maddesini kullandık" dedi.