SON DAKİKA… Fenomen Bilal Hancı ifadesinde uyuşturucu kullandığını itiraf etti: Kokaini ayda bir kez…

"O BANA İKRAM ETTİ"

Soruşturmada yer alan şüpheli B.B.A.'nin Bilal Hancı'nın kendisine kokain ikram ettiğine ilişkin beyanı soruldu. Hancı, "Hatırladığım kadarıyla 5-6 Temmuz veya Ekim'de güzellik yarışmasının düzenlendiği gala gecesinden sonra bu şahsın Etiler'de bulunan evine gittik. Sadece arkadaşım olduğu için ben onun 'Bana gidelim' daveti üzerine onun evine gittim. Giderken de herhangi bir uyuşturucu madde yanımda yoktu. Zaten bu şahıs benim uyuşturucu madde kullandığımı da bilmez, bilmesi de mümkün değildir. Ben onun evine gittiğimde orada zaten kokain olduğunu gördüm. Ben de kullandığım için bana ikram etti ve birlikte kokain maddesini kullandık" dedi.